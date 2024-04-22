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18:17, 22 апреля 2024Спорт

Тренер клуба погибшей российской волейболистки раскрыла подробности случившегося

Тренер Урядова заявила, что погибшая волейболистка Михайлина рассталась с парнем

Фото: Andrey Yurlov / Shutterstock / Fotodom

Главный тренер подмосковной команды по пляжному волейболу «Заречье-Одинцово» Наталья Урядова раскрыла подробности гибели игрока клуба Арины Михайлиной. Ее слова приводит «Газета.Ru».

По словам специалиста, спортсменка рассталась с парнем в день трагедии. «Судя по тому, что он читал или слышал в ответ по телефону, он счел нужным вызвать скорую помощь», — отметила Урядова.

Она добавила, что у нее нет претензий к прибывшим медикам. «Они с ней просто по-человечески поговорили, напоили чаем — ну вроде бы и все, вызов принят, ничего страшного не произошло. Нельзя было, конечно, ее оставлять в таком состоянии», — заявила тренер.

О смерти спортсменки стало известно 22 апреля. Ей был 21 год. Волейболистку нашли вечером 21 апреля у общежития на юго-востоке Москвы. Врачи не смогли спасти Михайлину.

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      Алексей Гусев
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