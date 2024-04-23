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11:38, 23 апреля 2024Наука и техника

Названы особенности использованной для атаки по Белгородской области системы ВСУ

Полковник Матвийчук: РСЗО «Ольха» ВСУ — это модернизированный вариант «Града»
Хвостовое оперение ракеты украинской РСЗО "Ольха"

Хвостовое оперение ракеты украинской РСЗО "Ольха". Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук назвал особенности реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» Вооруженных сил Украины (ВСУ), использованной для атаки по Белгородской области утром 23 апреля. Матвийчук рассказал «Ленте.ру», что «Ольха» является модернизированным вариантом РСЗО «Град».

Ранее Минобороны России сообщило, что в Белгородской области перехватили четыре снаряда РСЗО «Ольха». В ведомстве уточнили, что снаряды перехватили средства противовоздушной обороны (ПВО). В министерстве назвали действия ВСУ попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

«"Ольха" — это модернизированная система "Град". После развала Советского союза большое количество "Градов" осталось на Украине, они ей занимались, и получилась "Ольха". Единственная разница — это увеличенная дальность стрельбы, в остальном все то же самое, но они это называют своим ноу-хау. Наши средства ПВО хорошо видят эти снаряды и работают по ним, о чем говорит случай, который произошел в Белгородской области», — рассказал Матвийчук.

В ночь на вторник, 23 апреля, в Белгороде и Белгородском районе звучал сигнал ракетной опасности. Впоследствии губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что силы ПВО сбили несколько воздушных целей, никто не пострадал. Из-за прилета во двор частного дома были выбиты окна, получил повреждения фасад здания, у одной машины также оказалось выбито лобовое стекло.

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Всего с начала специальной военной операции, жертвами украинских обстрелов в Белгородской области, по данным Гладкова, стали 120 человек, среди которых 11 детей. Пострадал еще 651 человек.

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      Кирилл Садовский
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