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12:00, 23 апреля 2024Россия

В России рассказали об ответе на передачу замороженных активов Киеву

Сенатор Карасин: ответ России на изъятие активов будет внушительным

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Ответ России на передачу замороженных активов страны Киеву будет внушительным, заявил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Григорий Карасин. Он добавил, что Россия задействует те же методы, что были использованы против нее.

«Пока рано говорить, но на этом этапе хочу сказать, что ответ будет, и будет внушительным, — рассказал политик. — Направление будет тем же, что использовано против нас».

Сенатор Совфеда Валентина Матвиенко также ранее предупредила о жестком ответе России. Она отметила, что какое-либо использование активов страны не в интересах европейских государств.

Ранее палата представителей Конгресса США на внеплановой сессии 20 апреля приняла законопроект о выделении финансовой помощи Украине, включающий в себя среди прочего положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины. За законопроект проголосовали 360 конгрессменов, против — 58.

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