Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:01, 23 апреля 2024Ценности

Популярная 58-летняя актриса поплавала в бикини в бассейне

Британская актриса Элизабет Херли поплавала в бассейне в красном бикини

Кадр: @elizabethhurley1

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли в откровенном наряде поплавала в бассейне. Соответствующая публикация появилась в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) знаменитости.

58-летняя звезда позировала на камеру в красном бикини, состоящем из плавок с низкой посадкой и бюстгальтером на завязках. При этом она продемонстрировала подтянутое тело. Кроме того, Херли распустила длинные русые волосы и нанесла макияж с акцентом на глаза.

Материалы по теме:
Влажные персоны Откровенные купальники для тех, кто сменил российские морозы на жаркие курорты
Влажные персоныОткровенные купальники для тех, кто сменил российские морозы на жаркие курорты
2 марта 2018
Время топать Почему женщины снова натянули ботфорты
Время топатьПочему женщины снова натянули ботфорты
26 февраля 2018

Поклонники оценили внешний вид знаменитости в комментариях под постом. «Прекрасна», «Не могу поверить, что ты так потрясающе выглядишь», «Она выиграла генетическую лотерею», — высказались они.

Ранее в апреле Элизабет Херли показала фигуру в купальнике и восхитила фанатов. Знаменитость позировала перед камерой в леопардовом бикини, которое подчеркивало ее стройную фигуру.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине подтвердили бегство солдат из поселка Очеретино в ДНР

      Над Белгородом сбили несколько воздушных целей

      В Греции допустили передачу Украине ЗРК Patriot за деньги США

      Пашинян затруднился ответить на вопрос о будущем Армении в ОДКБ

      Психотерапевт сравнил свой пенис с лазерным лучом и изнасиловал пациентку

      Северная Корея провела учения по нанесению ядерного контрудара с новыми РСЗО

      Получено новое доказательство появления жизни в космосе

      В Белгороде включили сирену ракетной опасности

      Появились подробности нового пакета помощи Украине от США

      В США заявили о направленном в Москву сигнале

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше