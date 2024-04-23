Рогов: в словах о проблемах ВСУ на линии соприкосновения есть доля правды

В словах о проблемах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии боевого соприкосновения есть доля правды. Об этом заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов РИА Новости.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал положение в зоне проведения спецоперации тяжелым для Киева.

«В словах Буданова есть доля правды», — сказал Рогов. По его мнению, глава украинской разведки хочет переложить ответственность за будущие события на президента страны Владимира Зеленского. Помочь Киеву удержать занимаемые им позиции не сможет даже американская военная помощь, добавил он.

Ранее Рогов назвал выделение нового пакета американской военной помощи Украине подготовкой к масштабной антироссийской провокации. Получение Киевом новой партии оружия может обернуться новыми попытками ударов по российской территории, что приведет к эскалации конфликта, подчеркнул он.