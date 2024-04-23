Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:32, 23 апреля 2024Россия

Рогов назвал правдивыми слова о проблемах ВСУ на линии соприкосновения

Рогов: в словах о проблемах ВСУ на линии соприкосновения есть доля правды

Фото: Baz Ratner / Reuters

В словах о проблемах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии боевого соприкосновения есть доля правды. Об этом заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов РИА Новости.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал положение в зоне проведения спецоперации тяжелым для Киева.

«В словах Буданова есть доля правды», — сказал Рогов. По его мнению, глава украинской разведки хочет переложить ответственность за будущие события на президента страны Владимира Зеленского. Помочь Киеву удержать занимаемые им позиции не сможет даже американская военная помощь, добавил он.

Ранее Рогов назвал выделение нового пакета американской военной помощи Украине подготовкой к масштабной антироссийской провокации. Получение Киевом новой партии оружия может обернуться новыми попытками ударов по российской территории, что приведет к эскалации конфликта, подчеркнул он.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Китай резко сократил поставки оборудования в Россию. Что на это повлияло?

      Упавший беспилотник нашли возле сельхозпроизводства в российском регионе

      Бывшая жена Билла Гейтса рассталась с новым возлюбленным

      Названы особенности использованной для атаки по Белгородской области системы ВСУ

      Друзья Эмбер Херд рассказали о ее состоянии после судов с Джонни Деппом

      Российская спортсменка лишилась зарплаты из-за получения нейтрального статуса

      Россияне начали массово скупать туры и билеты на лето

      В России высказались о возобновлении сноса памятника Советской армии в Болгарии

      Врач призвала людей с больным кишечником добавить в рацион один продукт

      Россияне рассказали о планах на майские праздники

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше