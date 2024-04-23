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15:27, 23 апреля 2024Интернет и СМИ

Россиянам разложат по диджитал-полкам произведения классиков

VK запустила онлайн-проект #ЛитературныйДневник с писателями

Фото: Christin Hume / Unsplash

VK запустила онлайн-проект #ЛитературныйДневник с писателями, издательствами и библиотеками. Пользователям «ВКонтакте» и «Одноклассников» будут доступны произведения русских классиков и современных авторов, сообщается в поступившем «Ленте.ру» пресс-релизе.

Под хэштегом #ЛитературныйДневник участники разложат по диджитал-полкам произведения русских классиков и современных авторов. Писатели, издательства и библиотеки будут публиковать новеллы в формате историй «ВКонтакте» и моментов в «Одноклассниках», который разработала «Студия Артемия Лебедева». Произведения появятся на диджитал-полках в разделе «Сюжеты».

На экранах пользователей в новом виртуальном формате появятся произведения Александра Пушкина, Льва Толстого, Ивана Бунина, Александра Цыпкина, Бориса Гройса и других авторов. Кроме того, дан старт литературному челленджу: в «VK Клипах» топ-авторы сообществ расскажут, какие книги читают в данный момент. К ним смогут присоединиться и другие авторы — пять самых читающих получат поощрение. Подводить итоги будут в конце каждого месяца.

«Мы адаптируемся к нынешним реалиям и превращаем скроллинг соцсетей из способа получения так называемого дешевого дофамина в возможность расширить кругозор и приобщиться к литературе в привычном для молодых людей формате Историй», — рассказала директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьева.

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      Варвара Кошечкина
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