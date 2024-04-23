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20:55, 23 апреля 2024Спорт

Российская девушка-боец ММА рассказала о тестах на беременность в UFC

Девушка-боец ММА Железнякова рассказала о тестах на беременность в UFC

Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC via Getty Images

Российская девушка-боец смешанного стиля (ММА) Дарья Железнякова рассказала об особенностях женских боев в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Ее слова приводит «Матч ТВ».

По ее словам, спортсменки обязаны проходить тесты на беременность. «Когда я дралась в Ares (французский промоушен — прим. «Ленты.ру»), мы просто подписывали документ, что не беременны. А сейчас мы приехали и первым делом поехали в больницу, где у меня взяли кровь на ХГЧ. Все суперофициально», — рассказала Железнякова.

Россиянка добавила, что в UFC есть специальные люди, которые занимаются прическами спортсменок перед боями. «Мне сразу написал сотрудник UFC, попросил выбрать время, и ко мне в девять утра пришла парикмахер, которая навела мне марафет перед боем. Очень хорошо сделала, мои косички всем понравились», — отметила боец.

Железнякова провела дебютный бой в UFC 24 марта. Она победила представительницу Мексики Монсеррат Рендон единогласным решением судей.

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      Алексей Гусев
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