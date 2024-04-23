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23:18, 23 апреля 2024Мир

Финальное рассмотрение закона по Украине в США запланировали на утро среды

Финальное рассмотрение законопроекта о помощи Украине состоится утром в среду

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

Финальное рассмотрение законопроектов о помощи Украине и другим союзникам ожидается утром в среду, 24 апреля по московскому времени. Об этом рассказал РИА Новости источник в Сенате США.

Как указал собеседник агентства, финальное рассмотрение «ожидается поздно вечером» (по местному времени).

Ранее сообщалось, что Сенат принял на процедурном голосовании пакет законопроектов об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных активов России для передачи Киеву.

После окончательного одобрения Сенатом пакет отправится на подпись к президенту США Джо Байдену. Американский глава уже пообещал подписать его.

Ранее западные СМИ написали, что готовы поставить оружие Киеву за несколько дней после того, как Байден одобрит помощь Украине. Быстрая скорость с отправкой вооружений объясняется тем фактом, что она давно была отложена на американских складах.

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      Марина Совина
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