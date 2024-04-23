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20:22, 23 апреля 2024Забота о себе

Телеведущая раскрыла необычный секрет счастливого брака

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

Телеведущая из Австралии Эдвина Бартоломью заявила, что ее отношения с мужем стали более крепкими после того, как они начали жить отдельно. Необычный секрет семейного счастья она раскрыла в подкасте для издания Daily Telegraph.

Бартоломью рассказала, что она с супругом, журналистом Нилом Варко всю неделю живут в разных домах, а встречаются только по выходным. Телеведущая добавила, что многие люди, которые узнают об особенности их брака, критикуют выбор супругов. Однако на резкие выпады в свой адрес ведущая отвечает, что прошло уже шесть лет со дня свадьбы, а они с мужем по-прежнему счастливы.

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Журналистка объяснила, что они с супругом договорились жить в разных местах из-за трудных рабочих графиков каждого. Бартоломью добавила, что раздельное проживание позволяет больше ценить время, когда семья воссоединяется.

Муж живет за городом с собакой, а я — в городе с детьми. Каждые выходные мы ездим туда и обратно или встречаемся где-то посередине. И нам не грозит развод, например, из-за храпа или желания по-разному обставить дом

Эдвина Бартоломьютелеведущая

Ранее психолог Анна Стеф заверила, что сон в разных комнатах положительно сказывается на ночном отдыхе и улучшает качество секса. Но также она отметила и плюсы совместного сна.

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      Алиса Дмитриева
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