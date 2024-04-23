Тимати похвастался телом на видео топлес

Рэпер Тимати обнажил живот на видео и похвастался рельефным прессом

Российский рэпер Тимати похвастался телом на новом видео топлес. Соответствующая публикация появилась в сторис его Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

40-летний исполнитель предстал напротив зеркала в полный рост, обнажив живот и демонстрируя подтянутую фигуру и рельефный пресс. При этом он надел удлиненные камуфляжные шорты и кепку. Вдобавок Тимати показал многочисленные татуировки на спине, руках и животе.

«По идее человек, открывший за последнее время 10+ ресторанов, должен выглядеть менее обезжиренным. Но и это не предел», — подписал он ролик.

Ранее в апреле Тимати купил бронированный автомобиль за десятки миллионов рублей. Выяснилось, что исполнитель купил машину марки Mercedes-Benz черного цвета. Согласно материалу, стоимость данного авто составляет около 60 миллионов рублей, однако может увеличиваться в зависимости от кастомизации владельцем.