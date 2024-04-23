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13:00, 23 апреля 2024Россия

В Госдуме рассказали о возможных нововведениях у «Бессмертного полка»

Цунаева: портреты ветеранов на «Бессмертном полке» могут вывести на медиаэкраны

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

У акции «Бессмертный полк» в этом году могут появиться нововведения. Об этом рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Елена Цунаева, ее комментарий привел Telegram-канал Mash.

Она пояснила, что было предложено вывести портреты ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) на уличных медиаэкранах, а также разместить на общественном, личном, служебном и речном транспорте.

Возможно, в рамках акции портреты героев смогут использовать на фасадах учебных заведений, добавила праламентарий.

До этого стало известно, что в 2024-м шествие «Бессмертного полка» проведут в онлайн-формате. Как подчеркнула Цунаева, решение было принято центральным штабом движения.

Еще раньше в ряде регионов России отменили парад Победы 9 Мая. В Госдуме объяснили, что соответствующие меры были приняты по соображениям безопасности.

ЖЗЛ
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