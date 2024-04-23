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11:57, 23 апреля 2024Россия

В Петербурге школьница попала в реанимацию из квартиры с антисанитарией

В Петербурге девочка с диабетом попала в реанимацию из квартиры с антисанитарией

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

В Санкт-Петербурге девочка с сахарным диабетом попала в реанимацию из квартиры по проспекту Энергетиков с антисанитарными условиями. Об этом стало известно 78.ru.

Как выяснил телеканал, школьница находилась дома одна, ее родители в другом городе. В жилище царил беспорядок. Девочку в тяжелом состоянии госпитализировали.

Матери подростка уже удалось приехать в больницу, отец продолжает оставаться на вахте.

До этого сообщалось, что 13-летний школьник взорвал петарду в парке при исторической усадьбе «Знаменка» в Петергофе и попал в больницу. Мальчик получил осколочные раны груди и туловища.

Еще раньше в Москве 17-летний юноша оказался в больнице после того, как поел мухоморов.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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