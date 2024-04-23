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22:59, 23 апреля 2024Мир

В США сделали заявление о России и Ближнем Востоке

Макгрегор: Путин имеет все козыри в ситуации на Ближнем Востоке

Фото: Reuters Photographer / Reuters

Президент России Владимир Путин имеет большой авторитет среди лидеров стран Ближнего Востока, из-за чего держит в руках все козыри по ситуации в регионе. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.

По его словам, Россия является «критической переменной» в вопросе урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

«Прямо сейчас Владимир Путин держит за кулисами все козырные карты в своих руках на Ближнем Востоке. Он пользуется большим уважением», — подчеркнул Макгрегор.

1 апреля Израиль нанес удар по зданию рядом с посольством Ирана в столице Сирии Дамаске. В итоге было разрушено иранское консульство. Пострадали все, кто находился на его территории.

В ночь с 13 на 14 апреля Иран выпустил по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Тегеран назвал это ответом на удар по консульству страны в Сирии.

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      Евгений Силаев
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