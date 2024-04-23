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20:39, 23 апреля 2024Путешествия

Власти Мексики начали переговоры с Турцией из-за недопуска россиянина на рейс

«Известия»: МИД Мексики обсудит с Турцией недопуск россиянина на рейс

Фото: Unsplash

Министерство иностранных дел (МИД) Мексики начало переговоры с властями Турции из-за недопуска российского туриста на рейс самолета авиакомпании Turkish Airlines, следовавшего из Стамбула в Мехико. Об этом 23 апреля «Известиям» сообщили во внешнеполитическом ведомстве страны.

В министерстве заявили об обеспокоенности сложившейся ситуацией и заверили, что пытаются найти решение проблемы во время обсуждения. В МИД добавили, что россиянам для поездки в Мексику нужно лишь получить туристическую визу, иметь при себе необходимый пакет документов и подтверждение финансовой состоятельности.

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Также въезд в Мексику, по данным ведомства, зависит от ответов туриста на вопросы сотрудников иммиграционной службы.

Ранее российским путешественникам посоветовали не летать с Turkish Airlines из-за частых недопусков на рейсы в страны Латинской Америки. В диппредставительстве назвали проблему серьезной и рекомендовали соотечественникам «взвешивать целесообразность использования услуг данной авиакомпании».

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      Марк Успенский
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