Зеленский обсудил с Сунаком конфискацию российских активов

Зеленский обсудил с премьером Сунаком создание модели конфискации активов России

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Об этом глава республики заявил в своем Telegram-канале.

По его словам, Сунак сообщил ему о выделении «крупнейшего пакета оборонной поддержки» в 500 миллионов фунтов стерлингов, в который войдут, в частности, крылатые ракеты Storm Shadow, сотни единиц бронетехники и плавсредств и боеприпасы. Украинский лидер также отметил, что они обсудили создание «действенной модели конфискации российских активов» и обменялись ожиданиями от предстоящего саммита по Украине в Швейцарии.

Ранее о решении британского премьера выделить Киеву пакет военной помощи сообщала газета The Guardian. Позднее в правительстве Великобритании заявили, что пакет включает в себя свыше 1600 ударных и зенитных ракет.