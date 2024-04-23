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13:09, 23 апреля 2024Бывший СССР

Зеленский обсудил с Сунаком конфискацию российских активов

Зеленский обсудил с премьером Сунаком создание модели конфискации активов России

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Об этом глава республики заявил в своем Telegram-канале.

По его словам, Сунак сообщил ему о выделении «крупнейшего пакета оборонной поддержки» в 500 миллионов фунтов стерлингов, в который войдут, в частности, крылатые ракеты Storm Shadow, сотни единиц бронетехники и плавсредств и боеприпасы. Украинский лидер также отметил, что они обсудили создание «действенной модели конфискации российских активов» и обменялись ожиданиями от предстоящего саммита по Украине в Швейцарии.

Ранее о решении британского премьера выделить Киеву пакет военной помощи сообщала газета The Guardian. Позднее в правительстве Великобритании заявили, что пакет включает в себя свыше 1600 ударных и зенитных ракет.

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