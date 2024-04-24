Адвокат осужденного актера Ефремова опроверг информацию об отказе в УДО

Защита актера Михаила Ефремова опровергла информацию об отказе в УДО

Адвокат осужденного на семь с половиной лет колонии российского актера Михаила Ефремова опроверг информацию об отказе его подзащитному в условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом в среду, 24 апреля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, защитник актера Юрий Падалко заявил, что ходатайство об УДО еще не подавали. Появившуюся в СМИ информацию он назвал уткой. «Не знаю, кто и с какой целью это делает. Мы с Ефремовым держим связь постоянно. Документы на УДО еще не подавали», — рассказал адвокат.

Ранее 24 апреля сообщалось, что осужденному за смертельное ДТП российскому актеру Михаилу Ефремову отказали в условно-досрочном освобождении.