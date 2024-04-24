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10:35, 24 апреля 2024Силовые структуры

Потерпевшие высказались о возможности актера Ефремова выйти из колонии по УДО

Родные погибшего в ДТП с участием актера Ефремова не возражают против УДО
Начало событий в новости Адвокат осужденного актера Ефремова опроверг информацию об отказе в УДО

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Сын и супруга погибшего в ДТП Сергея Захарова простили актера Михаила Ефремова, виновного в этой аварии. Об этом ТАСС заявил их адвокат Александр Добровинский.

По его словам, потерпевшие долго думали и не возражают против условно-досрочного освобождения артиста из колонии. Защитник отметил великодушие и человечность, проявленные в их решении.

Ранее 24 апреля сообщалось, что Ефремову, отбывающему в колонии наказание в виде 7,5 года, отказали в УДО. Однако его адвокат Юрий Падалко опроверг эту информацию. Он заявил, что соответствующее прошение еще не подавалось. Появившуюся в СМИ информацию он назвал уткой. «Не знаю, кто и с какой целью это делает. Мы с Ефремовым держим связь постоянно. Документы на УДО еще не подавали», — сказал адвокат.

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      Любовь Ширижик
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