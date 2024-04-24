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18:05, 24 апреля 2024Силовые структуры

Адвокат оценил шансы на досрочное освобождение Ефремова

Адвокат Добровинский: нарушения Ефремова не позволяют ему выйти по УДО

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / РИА Новости

Шансы на условно-досрочное освобождение (УДО) актера Михаила Ефремова из колонии, в которой он отбывает наказание после аварии, в беседе с Пятым каналом оценил адвокат Александр Добровинский. Он подчеркнул, что семья не пережившего ДТП Сергея Захарова дала положительное решение на УДО артиста, однако есть нюансы.

Правозащитник пояснил, что Ефремов, скорее всего, пока не сможет выйти из мест лишения свободы, так как его поведение не было примерным. «Насколько я слышал, нарушения Михаила Ефремова в колонии не позволяют ему выйти по УДО», — сказал он.

Ранее Mash сообщил, что Ефремову отказали в условно-досрочном освобождении. Стало известно, что отказ связан с нарушением им режима пребывания в колонии Белгородской области, где он отбывает наказание.

Администрация ИК-4 Белгородской области дала добро на УДО актера в начале марта.

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      Анастасия Алимпиева
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