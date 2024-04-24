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18:46, 24 апреля 2024Спорт

Баскетболист Швед высказался о ходе уголовного дела о своем избиении

Швед удивлен тем, что трое участников конфликта проходят по делу как свидетели
Алексей Швед

Алексей Швед. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский баскетболист Алексей Швед впервые высказался о ходе уголовного дела о своем избиении. Его слова приводит «Спорт-экспресс».

«Все здравомыслящие люди понимают, что на меня напали толпой. Нападавший был не один. Сейчас ребята, которые без причины напали на меня, сделали вид, будто ни в чем не участвовали. А следователь и прокуратура почему-то им поверили», — заявил Швед в интервью.

Трое из четырех фигурантов дела об избиении российского баскетболиста, призера Олимпийских игр Алексея Шведа сейчас проходят как свидетели, а не обвиняемые. В мае 2023 года на Шведа напали у ресторана в Москве на Большой Никитской улице. Он был доставлен в хирургическое отделение одной из московских клиник с черепно-мозговой травмой.

Ранее председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запросил доклад по делу об избиении российского баскетболиста Шведа. Глава СКР потребовал доложить о ходе и результатах расследования и принятых процессуальных решениях.

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      Илья Костин
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