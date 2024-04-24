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03:34, 24 апреля 2024Спорт

Двух футболистов задержали за изнасилование

The Sun: двух футболистов АПЛ задержали по подозрению в изнасиловании

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Двое футболистов, играющих в клубе Английской премьер-лиги, задержали по подозрению в изнасиловании. Об этом сообщила газета The Sun со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, 19 апреля с заявлением обратилась девушка. Она сообщила, что несколькими часами ранее ее изнасиловали двое футболистов.

Стражи порядка вычислили и задержали двоих 19-летних игроков. По версии полиции, один из них подозревается в «нападении и склонении к изнасилованию», а второй — в изнасиловании. Молодых людей допросили и отпустили под залог. Клуб, за который они выступают, не называется.

Ранее похожая история произошла в Санкт-Петербурге. В ночь на 22 апреля молодые уроженцы Китая собрались на вечеринку в коттеджном поселке. Один привел девушку, которая после посиделок ушла отдыхать на второй этаж. Там к ней проник 20-летний студент. Он избил и изнасиловал жертву, угрожая пистолетом.

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      Евгений Силаев
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