Экс-подполковник СБУ Прозоров предрек новые задержания из-за покушения на него

Экс-подполповник СБУ Прозоров: по делу о покушении будут новые задержания

По делу о покушении на бывшего подполковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова не исключены новые задержания. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«Я думаю, что это не последние задержания по моему делу. Я думаю, еще ниточка куда-то вытянется», — сказал он.

Экс-полковник СБУ подчеркнул, что не знал людей, которые совершили покушение на него.

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий Прозорову, взорвался 12 апреля во дворе дома в районе Западное Дегунино в Москве. По словам пострадавшего, это произошло при включении зажигания. Хозяин машины получил травму ноги.

Позднее Прозоров рассказал, что за покушением на него стоит СБУ, а один из координаторов проживает в Варшаве. Он отметил, что злоумышленники не смогли добиться своего из-за плохого подбора исполнителя.

