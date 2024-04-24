Киркоров поместил Францию и Бали в свой дом

Киркоров рассказал о комнатах в стиле Франции и Бали в своем доме

Певец Филипп Киркоров поместил Францию, Бали и другие страны в свой гостевой дом, оформив комнаты в соответствующих стилях. Об этом поп-король рассказал в Telegram-каналу «Звездач».

По словам Киркорова, в гостевом доме восемь спален. Каждая комната носит название страны, которой был вдохновлен интерьер. Певец признался, что не может назвать все страны, тематика которых повлияла на оформление помещений, однако в доме очень уютно и комфортно».

«Первая называется "Бали", она внизу. Там все в стиле Бали. На втором этаже "Британия", а напротив — "Франция"? Или "Болгария"? Я не помню. Короче, каждая комната имеет свое название и свой стиль», — рассказал Филипп.

Ранее телеведущая и певица Ольга Бузова потребовала у канала ТНТ дом за участие в телешоу «Дом-2».