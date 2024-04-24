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12:57, 24 апреля 2024Культура

Киркоров вспомнил о своем самом стыдном выступлении

Киркоров вспомнил, как забыл слова песни во время выступления в «Олимпийском»

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва» 

Эстрадный певец Филипп Киркоров рассказал о своем выступлении, за которое ему стыдно. Артиста цитирует News.ru.

По словам исполнителя, это произошло в ходе шоу в «Олимпийском». Киркоров отметил, что испытывал тогда очень сильное волнение. «Я начинаю петь "Снег" и забываю слова. Причем я эту песню знаю от и до, всегда пел, но настолько волнение. Там слова "разучился любить февраль", а дальше у меня белый лист. И я начинаю говорить: "Апрель, март"», — вспомнил певец, добавив, что начал придумывать текст композиции на ходу.

Он подчеркнул, что никогда не забудет ужас и панику, которые испытал в тот момент. «Было очень стыдно, конечно. Ну зато живьем», — подытожил Киркоров.

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров решил отказаться от вечеринки по случаю своего 57-го дня рождения. Артист отметил, что в этом году хочет провести праздник без камер, публичности и внимания извне.

ЖЗЛ
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