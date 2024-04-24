Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Аслан Карацев
Сегодня
15:00 (Мск)
Фабиан Марожан
Мадрид (м)
Мирра Андреева
Сегодня
20:00 (Мск)
Тэйлор Таунсенд
Мадрид (ж)
Арсенал
5:0
Завершен
Челси
Англия - Премьер-лига|29-й тур
Оренбург
Сегодня
16:00 (Мск)
Динамо М
МИР Российская Премьер-лига|21-й тур
Пари Нижний Новгород
Сегодня
18:15 (Мск)
Локомотив М
МИР Российская Премьер-лига|21-й тур
00:33, 24 апреля 2024Спорт

Китайский клуб КХЛ проведет пятый подряд сезон в Мытищах

Китайский клуб КХЛ «Куньлунь Ред Стар» проведет пятый сезон в Мытищах

Фото: EVGENIA NOVOZHENINA / Reuters

Китайский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь Ред Стар» в следующем сезоне будет проводить домашние матчи в подмосковных Мытищах. Об этом сообщается в Telegram-канале команды.

«Куньлунь», как и в предыдущих четырех сезонах, будет принимать соперников в ледовом дворце «Арена Мытищи». Ранее там в КХЛ выступала команда «Атлант».

«Куньлунь» был создан в 2016 году для выступления в КХЛ. До 2020 года команда проводила домашние матчи в Китае, но затем из-за проблем с логистикой во время пандемии коронавируса переехала в Подмосковье.

«Куньлунь» в дебютном сезоне в КХЛ вылетел в первом раунде плей-офф. Больше команда не добиралась до матчей на вылет. В нынешнем сезоне китайцы финишировали на девятом месте в Западной конференции.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Заместитель Сергея Шойгу задержан по делу о взятке. Его называли самым богатым силовиком России

      Сторонник «Азова» получил должность в Хельсинкской комиссии США

      Стали известны подробности дела задержанного замглавы Минобороны России

      Российские супруги подрались из-за ребенка и уронили его

      Глава Минздрава Крыма пообещал уйти в отставку в одном случае

      Китайский клуб КХЛ проведет пятый подряд сезон в Мытищах

      Россиянин проник в пустой самолет и пригрозил его взорвать

      Раскрыты подробности задержания замминистра обороны России

      Стало известно о взрыве в Николаеве

      Швейцария высказалась об участии России в урегулировании конфликта с Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше