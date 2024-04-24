Китайский клуб КХЛ проведет пятый подряд сезон в Мытищах

Китайский клуб КХЛ «Куньлунь Ред Стар» проведет пятый сезон в Мытищах

Китайский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь Ред Стар» в следующем сезоне будет проводить домашние матчи в подмосковных Мытищах. Об этом сообщается в Telegram-канале команды.

«Куньлунь», как и в предыдущих четырех сезонах, будет принимать соперников в ледовом дворце «Арена Мытищи». Ранее там в КХЛ выступала команда «Атлант».

«Куньлунь» был создан в 2016 году для выступления в КХЛ. До 2020 года команда проводила домашние матчи в Китае, но затем из-за проблем с логистикой во время пандемии коронавируса переехала в Подмосковье.

«Куньлунь» в дебютном сезоне в КХЛ вылетел в первом раунде плей-офф. Больше команда не добиралась до матчей на вылет. В нынешнем сезоне китайцы финишировали на девятом месте в Западной конференции.

