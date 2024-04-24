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19:34, 24 апреля 2024Наука и техника

Китайский корабль «Шэньчжоу-18» отправится к станции КНР в апреле

Пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-18» отправится к станции КНР в апреле

Фото: Wang Jiangbo / Globallookpress.com

Пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-18» с экипажем из трех тайконавтов отправится к китайской космической станции Tiangong 25 апреля. Об этом заместитель директора Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян сообщил на брифинге, передает ТАСС в среду, 24 апреля.

«Космический корабль "Шэньчжоу-18" запустят в четверг в 20:59 (15:59 по московскому времени — прим. «Ленты ру»)», — сказал он. Сицян отметил, что в экипаж корабля войдут тайконавты Ли Цун, Ли Гуансу и Е Гуанфу, который стал командиром «Шэньчжоу».

Экипаж пробудет на орбите около шести месяцев. Тайконавты миссии «Шэньчжоу-18» вернутся на площадку Дунфэн в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая в конце октября, а экипаж «Шэньчжоу-17» прибудет на Землю 30 апреля после совершения ротации тайконавтов.

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В марте издание SpaceNews писало, что Китай запустил второй секретный метеорологический аппарат Yunhai-3. Некоторые западные эксперты считают эти спутники военными метеорологическими аппаратами.

В октябре 2023 года Китай запустил корабль «Шэньчжоу-17» с тремя тайконавтами к околоземной орбитальной станции Tiangong.

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