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18:02, 24 апреля 2024Спорт

Московское «Динамо» на выезде обыграло «Оренбург» в 21-м туре РПЛ

«Динамо» победило в гостях «Оренбург» и сохранило третье место в таблице РПЛ

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Московское «Динамо» на выезде обыграло «Оренбург» в 21-м туре РПЛ. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Марцела Лички. Первый мяч в составе гостей забил Константин Тюкавин на 55-й минуте. Удвоил преимущество «Динамо» камерунец Муми Нгамале. У «Оренбурга» автором единственного гола стал аргентинский легионер Брайан Мансилья.

Благодаря победе в 21-м туре москвичи набрали 44 очка и сохранили третью строчку в таблице РПЛ. Впереди — «Зенит» и «Краснодар». «Оренбург» на 12-м месте.

Главный тренер «Динамо» чех Марцел Личка ранее тренировал «Оренбург». При нем этот клуб добился своего лучшего результата в РПЛ — 7-го места в сезоне 2022/2023. В московский клуб специалист перешел перед началом нынешнего чемпионата.

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      Илья Костин
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