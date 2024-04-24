На Украине попросили прислать третий транш ЕС после выделения второго

Премьер Украины Шмыгаль попросил прислать третий транш ЕС сразу после второго

Украина надеется на выделение Европейским союзом (ЕС) третьего транша. Об этом заявил в Telegram-канале премьер-министр республики Денис Шмыгаль сразу после объявления о втором транше.

«Рассчитываем на скорейшее выделение третьего транша объемом 1,89 миллиарда евро. В этом году ожидаем в рамках программы Ukraine Facility 16 миллиардов евро», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден подпишет 24 апреля одобренный Конгрессом пакет законопроектов об оказании военной помощи Украине. Уточнялось, что эта дата была выбрана для того, чтобы Вашингтон мог на текущей неделе возобновить поставки оружия Киеву.

В апреле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал политиков ЕС не расслабляться из-за решения США о выделении помощи стране.

