Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:02, 24 апреля 2024Бывший СССР

На Украине попросили прислать третий транш ЕС после выделения второго

Премьер Украины Шмыгаль попросил прислать третий транш ЕС сразу после второго
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Yves Herman / Reuters

Украина надеется на выделение Европейским союзом (ЕС) третьего транша. Об этом заявил в Telegram-канале премьер-министр республики Денис Шмыгаль сразу после объявления о втором транше.

«Рассчитываем на скорейшее выделение третьего транша объемом 1,89 миллиарда евро. В этом году ожидаем в рамках программы Ukraine Facility 16 миллиардов евро», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден подпишет 24 апреля одобренный Конгрессом пакет законопроектов об оказании военной помощи Украине. Уточнялось, что эта дата была выбрана для того, чтобы Вашингтон мог на текущей неделе возобновить поставки оружия Киеву.

В апреле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал политиков ЕС не расслабляться из-за решения США о выделении помощи стране.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      «Никто из них не должен уйти от справедливого возмездия». Путин призвал наказать всех причастных к теракту в «Крокусе»

      В США включили российский «Ланцет» в число «самых смертоносных»

      Польский генерал обозначил масштаб нехватки солдат в ВСУ

      Лукашенко обвинил предыдущих президентов Украины в ситуации в стране

      ВСУ начали учения для форсирования Днепра и захвата Запорожской АЭС

      На Украине попросили прислать третий транш ЕС после выделения второго

      ВСУ попытались атаковать российские позиции французскими бомбами Hammer

      Минобороны заявило об ударе по цеху производства беспилотников ВСУ

      Огромную опухоль извлекли из тела гниющего заживо россиянина

      В СФ попросили генпрокурора обратить внимание на жалобы из «Черного дельфина»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше