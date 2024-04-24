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23:37, 24 апреля 2024Мир

Небензя заявил о важности запрета любых вооружений в космосе

Постпред РФ при ООН Небензя: Россия хочет запрета любых вооружений в космосе
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Россия хочет запрета любых вооружений в космосе, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Об этом пишет РИА Новости.

Запрет должен касаться не только оружия массового уничтожения, заявил о важности вопроса дипломат. Он добавил, что американская сторона не поддерживает в этом Москву.

«Мы хотим запрета любых вооружений в космосе, а не только оружия массового уничтожения. А вы этого не хотите. Задам вам вопрос: почему?» — подчеркнул Небензя.

В феврале Соединенные Штаты сообщили союзникам, что Россия может вывести в космос ядерное оружие уже в 2024 году. ABC News со ссылкой на источники передавал, что американские разведданные свидетельствуют о якобы имеющемся у России желании разместить ядерное оружие в космосе.

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      Марина Совина
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