Небензя заявил о важности запрета любых вооружений в космосе

Постпред РФ при ООН Небензя: Россия хочет запрета любых вооружений в космосе

Россия хочет запрета любых вооружений в космосе, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Об этом пишет РИА Новости.

Запрет должен касаться не только оружия массового уничтожения, заявил о важности вопроса дипломат. Он добавил, что американская сторона не поддерживает в этом Москву.

«Мы хотим запрета любых вооружений в космосе, а не только оружия массового уничтожения. А вы этого не хотите. Задам вам вопрос: почему?» — подчеркнул Небензя.

В феврале Соединенные Штаты сообщили союзникам, что Россия может вывести в космос ядерное оружие уже в 2024 году. ABC News со ссылкой на источники передавал, что американские разведданные свидетельствуют о якобы имеющемся у России желании разместить ядерное оружие в космосе.