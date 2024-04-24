Помощник Путина высказался о возможном участии россиян в Играх-2024 в Париже

Игорь Левитин заявил, что каждый спортсмен вправе участвовать в Олимиаде

Помощник президента России Игорь Левитин высказался о возможном участии в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже российских спортсменов. Его слова приводит ТАСС.

По его мнению, на Играх выступают атлеты, а не страны. «Здесь позиция такая, что это право каждого спортсмена, и если спортсмен решит ехать на Олимпийские игры, он туда едет в качестве нейтрального спортсмена», — заявил помощник Владимира Путина.

Он добавил, что россиянам, желающим выступить на Играх, нельзя подписывать никаких документов, которые «дискриминируют ту работу, которую делают ребята там, на передовой».

Россияне и белорусы смогут принять участие в Олимпиаде-2024 в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов по решению Международного олимпийского комитета. Однако турнир пропустят атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, в Париже не будет представителей командных видов спорта двух стран.