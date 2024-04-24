Раскрыты новые подробности об ударах ВСУ по объектам ТЭК в Смоленской области

РИА Новости: ВСУ трижды ударили по двум объектам ТЭК в Смоленской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли три удара по двум объектам топливно-энергетического комплекса Смоленской области. Об этом, раскрывая новые подробности атаки, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

«Зарегистрировано три удара украинскими дронами с интервалом в 50 минут по двум объектам», — сообщил собеседник, не уточнив, по каким именно.

Беспилотники атаковали Смоленскую область в ночь на среду, 24 апреля. Дроны пытались атаковать Смоленский и Ярцевский районы региона, где впоследствии произошли возгорания. Никто не пострадал.

В ночь на 24 апреля над четырьмя регионами России перехватили восемь беспилотников. Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три дрона над Курской, два — над Белгородской, еще два — над Воронежской и один — над Смоленской областями.