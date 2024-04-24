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09:00, 24 апреля 2024Путешествия

Россиянин побывал в Венгрии и раскрыл странные факты о стране

Фото: artjazz / Shutterstock / Fotodom

Российский путешественник побывал в Венгрии и назвал обычные для этой страны вещи, которые ему показались странными. Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

В первую очередь автор счел необычным венгерский язык. «Можно в совершенстве знать английский, немецкий и русский (или любой другой язык славянской группы) и все равно не понимать ни слова по-венгерски», — раскрыл он.

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Также турист отметил, что Венгрия является курортной страной, несмотря на отсутствие выхода к морю. «Причиной всему служат многочисленные минеральные источники, их в этой небольшой по площади стране насчитывается более 60 тысяч», — объяснил россиянин. Он добавил, что сами венгры и туристы активно посещают купальни и общественные бани.

Кроме того, путешественник рассказал о странном празднике Ломталаниташе — Дне избавления от хлама. По словам автора, в этот день местные жители выставляют на улицах мебель, технику и одежду. Желающие могут забрать понравившиеся вещи себе, а остатки бесплатно утилизирует городская служба.

Другая российская тревел-блогерша рассказала, какая еда удивила ее во время поездки в Германию. Например, немцы просто обожают картофельный салат, который готовят с добавлением лука, маринованных огурцов, уксуса и горчицы.

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      Мария Борисова
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