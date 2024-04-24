Самолет четыре часа кружил в небе перед посадкой из-за неисправности

BI: самолет British Airways вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности

Самолет авиакомпании British Airways через полчаса после взлета сменил курс и вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Об этом сообщает Business Insider (BI).

Уточняется, что нештатная ситуация произошла во вторник, 23 апреля, на рейсе из Сингапура в Лондон. Воздушное судно пролетело часть пути над Малайзией, а затем повернуло обратно из-за вышедшей из строя системы мониторинга погоды. По данным издания, Airbus 380 четыре часа кружил в небе перед посадкой, чтобы сжечь излишки топлива.

«Мы сожалеем о задержке планов поездок пассажиров после того, как самолет вернулся в сингапурский аэропорт Чанги в качестве меры предосторожности из-за незначительной технической неисправности. Наши команды усердно работают, чтобы доставить клиентов в место назначения», — сообщил журналистам представитель British Airways.

В июне 2023 года пассажирка рейса TUI Airways отказалась пристегнуть ребенка во время полета и вынудила пилотов кружить по небу, так как они не могли зайти на посадку. Женщина выполнила требования экипажа, только когда к ней подошел командир воздушного судна.