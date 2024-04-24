Слуцкая оценила обвинение в употреблении допинга со стороны экс-фигуристки
Двукратная победительница чемпионатов мира Ирина Слуцкая оценила обвинение в применении допинга со стороны бывшей фигуристки Кристины Обласовой. Ее слова приводит Sport24.
Спортсменка заявила, что не понимает, кто ее обвинил. «Не знаю никакую Кристину Обласову. Не обсуждаю ноунейм-фигуристов», — отметила Слуцкая.
Ранее Обласова заявила, что Слуцкая в молодости по непонятным причинам стала астматиком. После этого, по словам экс-фигуристки, ей разрешили принимать запрещенные препараты.
Карьера спортсменок проходила в одно время. В частности, Слуцкая и Обласова пять раз соперничали на чемпионатах России. Наивысшим достижением Обласовой на национальном первенстве является бронза, Слуцкая выигрывала турнир четыре реза. Еще дважды она побеждала на мировых первенствах.