Слуцкая оценила обвинение в употреблении допинга со стороны экс-фигуристки

Слуцкая заявила, что не знает обвинившую ее в применении допинга Обласову

Двукратная победительница чемпионатов мира Ирина Слуцкая оценила обвинение в применении допинга со стороны бывшей фигуристки Кристины Обласовой. Ее слова приводит Sport24.

Спортсменка заявила, что не понимает, кто ее обвинил. «Не знаю никакую Кристину Обласову. Не обсуждаю ноунейм-фигуристов», — отметила Слуцкая.

Ранее Обласова заявила, что Слуцкая в молодости по непонятным причинам стала астматиком. После этого, по словам экс-фигуристки, ей разрешили принимать запрещенные препараты.

Карьера спортсменок проходила в одно время. В частности, Слуцкая и Обласова пять раз соперничали на чемпионатах России. Наивысшим достижением Обласовой на национальном первенстве является бронза, Слуцкая выигрывала турнир четыре реза. Еще дважды она побеждала на мировых первенствах.