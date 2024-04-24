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14:12, 24 апреля 2024Спорт

Слуцкая оценила обвинение в употреблении допинга со стороны экс-фигуристки

Слуцкая заявила, что не знает обвинившую ее в применении допинга Обласову

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Двукратная победительница чемпионатов мира Ирина Слуцкая оценила обвинение в применении допинга со стороны бывшей фигуристки Кристины Обласовой. Ее слова приводит Sport24.

Спортсменка заявила, что не понимает, кто ее обвинил. «Не знаю никакую Кристину Обласову. Не обсуждаю ноунейм-фигуристов», — отметила Слуцкая.

Ранее Обласова заявила, что Слуцкая в молодости по непонятным причинам стала астматиком. После этого, по словам экс-фигуристки, ей разрешили принимать запрещенные препараты.

Карьера спортсменок проходила в одно время. В частности, Слуцкая и Обласова пять раз соперничали на чемпионатах России. Наивысшим достижением Обласовой на национальном первенстве является бронза, Слуцкая выигрывала турнир четыре реза. Еще дважды она побеждала на мировых первенствах.

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      Алексей Гусев
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