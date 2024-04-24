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08:02, 24 апреля 2024Россия

Спасатели рассказали об эвакуации 300-килограммовой москвички из квартиры

Спасатели сами сделали носилки для эвакуации 300-килограммовой женщины в Москве

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Для эвакуации 800-килограммовой женщины из квартиры на севере Москвы спасателям потребовалось самим сделать носилки из подручных средств. Об этом сообщил департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) города Москвы в Telegram-канале.

«К задаче специалисты подошли нестандартно: простыни свернули специальным способом, чтобы уложить на них женщину и расправить под ней», — сообщили там.

Затем спасателям предстояло переместить женщину на щиты, которые были связаны между собой, и с помощью веревок спускать такую конструкцию до первого этажа, где пациентку ждал специальный автомобиль скорой помощи для госпитализации. Спасательная операция на улице Вучетича, по предварительным данным, длилась около двух часов. Спасателей вызвали медики, которые не сумели самостоятельно спустить женщину из подъезда.

О сложившейся ситуации в столице стало известно вечером во вторник, 23 апреля. Тогда 56-летняя москвичка обратилась за помощью к врачам, так как у нее случился сердечный приступ. Также у женщины весом 300 килограммов выявили сильные проблемы с ногами, из-за чего она несколько месяцев не вставала с постели.

До этого похожий случай произошел в Москве 11 апреля, когда спасатели четыре часа вызволяли из квартиры 54-летнего мужчину весом больше 300 килограммов. Чтобы живущий на первом этаже мужчина оказался на улице, сотрудникам МЧС пришлось спиливать оконную раму. Врачи впоследствии не смогли его спасти.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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