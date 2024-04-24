Суд вынес приговор экс-управляющим сети Spar в России

Экс-совладелец сети Spar в России получил 6 лет по делу о хищении у Сбербанка

Головинский суд Москвы вынес приговоры бывшему совладельцу и топ-менеджерам компании «Интерторг», которая управляет сетью магазинов Spar в России, по обвинению в хищении 8,5 миллиарда рублей у Сбербанка. Об этом сообщает ТАСС.

Все фигуранты признаны виновными по части 4 статьи 159.1 («Мошенничество в сфере кредитования») УК РФ. Игоря Защеринского осудили на четыре года колонии, Марианну Левинтову на пять лет, а Аллахверди Абдуллаева получил шесть лет лишения свободы. Кроме того, с осужденных солидарно взыскано 800 миллионов рублей.

Гособвинение запрашивало Абдуллаеву и Левинтову по 8 лет, а Защеринскому — 7,5 года колонии общего режима.

Обыски в связи с двумя уголовными делами, касающимися деятельности экс-ретейлера «Интерторг», сотрудники ФСБ провели в марте 2021 года. Уточнялось, что одно из дел связано с кредитом на сумму 8,1 миллиарда рублей, который компания получила в Сбербанке.