Глава МИД Молдавии Попшой: Кишинев не собирается вводить визовый режим с Россией

Молдавия не собирается вводить визовый режим с Россией. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Михай Попшой в интервью изданию NewsMaker.

Данную позицию Кишинева глава МИД республики объяснил «зеркальным эффектом» визового режима.

«Мы не можем подставить наших сограждан, находящихся в Российской Федерации. Поэтому тема виз сейчас даже не стоит на повестке», — подытожил Попшой.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад действует беспринципно, используя президента Молдавии Майю Санду для затаскивания страны в НАТО. По его словам, Брюссель и Вашингтон имеют две стратегии насильственного присоединения Кишинева к Североатлантическому альянсу. Одна из них, уточнил глава внешнеполитического ведомства РФ, предполагает включение республики в состав Румынии.