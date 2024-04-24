В Кремле высказались о создании санитарной зоны на Украине

Песков: Кремль не меняет подхода к созданию санитарной зоны на Украине

Позиция Кремля относительно создания на Украине санитарной зоны остается неизменной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

В марте президент России Владимир Путин допустил создание на украинской территории санитарной зоны, которая смогла бы обезопасить российские регионы от атак со стороны соседнего государства с применением дальнобойного оружия.

В Кремле придерживаются озвученной главой государства концепции, сказал Песков. Вопрос непосредственного противодействия дальнобойному оружию Вооруженных сил Украины (ВСУ) относится к компетенции Минобороны, отметил пресс-секретарь.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин рассказал «Ленте.ру» о возможных размерах санитарной зоны на Украине. Он считает, что ее протяженность может составить от 50 до 500 километров в зависимости от целей Кремля. «Дальность стрельбы [оружия ВСУ] будет определять размер зоны, которая обеспечит защиту городов», — пояснял Кошкин.