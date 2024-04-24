В США подтвердили тайные поставки ракет ATACMS Украине

Представитель Госдепа Пател подтвердил тайные поставки ракет ATACMS Украине

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что США по указанию президента страны Джо Байдена поставили Украине тактические баллистические ракеты ATACMS без публичного объявления об этом. Его слова приводит ТАСС.

Пател подтвердил, что США осуществили тайные поставки ATACMS Украине. «Байден не публично приказал в феврале своей команде по национальной безопасности послать ATACMS на Украину», — отметил представитель Госдепа.

Чиновник добавил, что ракеты вошли в пакет военной помощи, о котором США объявили 12 марта. При этом ATACMS были поставлены на Украину «в этом месяце».

Ранее сообщалось, что США тайно поставили Украине ракеты ATACMS, включив их в мартовский пакет военной помощи без публичных заявлений. В Пентагоне добавили, в Вашингтоне не объявили о поставке дальнобойных баллистических ракет ATACMS в марте по просьбе Украины.