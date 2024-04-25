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06:30, 25 апреля 2024Спорт

Фитнес-тренер рассказала о пользе прыжковых тренировок

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Фитнес-тренер Марина Шляхтина рассказала о пользе плиометрических упражнений. Ее слова приводит издание «Вокруг света».

«Плиометрика, если говорить простыми словами, это прыжковые тренировки. Плиометрика используется спортсменами для улучшения результатов, которые требуют быстроты, ее производной скорости и мощности», — отмечает специалист.

Как считает Бутова, основные преимущества плиометрики — доступность тренировок, простота выполнения упражнений, а также увеличение скорости метаболизма, который в свою очередь влияет на потерю веса.

Ранее фитнес-тренер Елена Соболь рассказала об опасности отказа от суставной разминки. По ее словам, это приводит к болям после физической нагрузки и травмам.

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      Илья Костин
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