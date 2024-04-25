Глава МАГАТЭ проведет рабочие контакты с «Росатомом» в ходе визита в Россию

Замглавы МИД Рябков: глава МАГАТЭ Гросси проведет рабочие контакты с «Росатомом»

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси проведет рабочие контакты с «Росатомом» в ходе будущего визита в Россию, заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Рябков не уточнил дату его приезда. «Пока не согласованы ни даты, ни место встречи», — сказал замглавы МИД.

Встреча с президентом России Владимиром Путиным во время поездки Гросси не запланирована. Рябков отметил, что глава государства и гендиректор МАГАТЭ встречались в марте в Сочи. Они обсуждали, в том числе, обеспечение безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

18 апреля Гросси в очередной раз заявил об угрозе ядерной аварии, если обстрелы ЗАЭС продолжатся. По его словам, международное сообщество призывает «проявлять предельную военную сдержанность». Гросси уточнил, что виновные в атаках на ЗАЭС игнорируют эти призывы. Он отметил, что ситуация в любой момент может измениться в худшую сторону. Прямым доказательством является попадание по куполу энергоблока станции 7 апреля, добавил он.