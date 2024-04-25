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05:57, 25 апреля 2024Мир

Глава МАГАТЭ проведет рабочие контакты с «Росатомом» в ходе визита в Россию

Замглавы МИД Рябков: глава МАГАТЭ Гросси проведет рабочие контакты с «Росатомом»
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)
Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси. Фото: Chris Gallagher / Reuters

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси проведет рабочие контакты с «Росатомом» в ходе будущего визита в Россию, заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Рябков не уточнил дату его приезда. «Пока не согласованы ни даты, ни место встречи», — сказал замглавы МИД.

Встреча с президентом России Владимиром Путиным во время поездки Гросси не запланирована. Рябков отметил, что глава государства и гендиректор МАГАТЭ встречались в марте в Сочи. Они обсуждали, в том числе, обеспечение безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

18 апреля Гросси в очередной раз заявил об угрозе ядерной аварии, если обстрелы ЗАЭС продолжатся. По его словам, международное сообщество призывает «проявлять предельную военную сдержанность». Гросси уточнил, что виновные в атаках на ЗАЭС игнорируют эти призывы. Он отметил, что ситуация в любой момент может измениться в худшую сторону. Прямым доказательством является попадание по куполу энергоблока станции 7 апреля, добавил он.

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      Сергей Грехов
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