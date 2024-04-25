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16:08, 25 апреля 2024Экономика

Киркоров согласился приютить у себя всю семью Тодоренко

Киркоров согласился приютить у себя всю семью Тодоренко на время ремонта

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певец Филипп Киркоров заявил, что готов приютить у себя всю семью телеведущей Регины Тодоренко. Он объявил об этом на красной дорожке гала-ужина премии «МУЗ-ТВ», пишет KP.RU.

Артист ответил на вопрос журналистов, согласен ли он решить жилищный вопрос семьи коллеги по шоу «Маска» Тодоренко, в доме которой в данный момент идет ремонт.

«Регину, Владика, маленького Мишу и еще новорожденного их сына — я всех приючу. У меня же гостевой домик есть! Там очень уютно, тепло, восемь спален», — отметил он.

Ранее стало известно, что Киркоров поместил Францию и Бали в своем гостевом доме. Певец рассказал, что каждая комната в нем носит название страны, которой был вдохновлен интерьер.

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      Полина Кислицына
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