Командир «Ахмата» Алаудинов: ВСУ могут атаковать Крымский мост ракетами ATACMS

Украина может нанести удар по Крымскому мосту, заявил ТАСС командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Апты Алаудинов.

По его словам, новый американский пакет помощи не рассчитан на то, чтобы Украина могла совершить что-то сверхъестественное на поле боя. Алаудинов назвал военную помощь Киеву «финансированием террористических актов».

Командир «Ахмата» допустил, что ракеты ATACMS, на которые будут выделены деньги США, задействуют для терактов. «Вполне может быть, что попытаются нанести удар по Крымскому мосту», — считает Алаудинов.

В конце марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ планируют использовать американские ракеты ATACMS для ударов по Крыму. Политик отмечал, что главной целью на полуострове являются аэродромы, подчеркивая, что Киеву срочно необходимы дальнобойные американские ракеты.

Позже агентство Reuters сообщило, что при ударе по аэродрому в Джанкое, атакованному 17 апреля Вооруженными силами Украины (ВСУ), могла быть использована тайно поставленная Киеву ракета ATACMS.

