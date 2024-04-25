Матвиенко рассказала о внимании Путина к выполнению социальных обязательств

Матвиенко: Путин следит за выполнением социальных обязательств перед россиянами

Президент России Владимир Путин следит за выполнением социальных обязательств перед гражданами. О внимании главы государства к этому вопросу рассказала председатель Совфеда Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости.

Вопрос благосостояния граждан Матвиенко назвала «личной темой» для Путина.

Она добавила, что президент лично разрабатывает различные меры поддержки россиян и следит за их исполнением. В связи с этим спикер отметила внимание Путина к проблемам семей с детьми.

В ходе беседы глава Совфеда призвала создать условия для возвращения уехавших их страны россиян. Речь идет о тех гражданах, которые не выступали против России, подчеркнула она. Ранее схожую позицию высказали и в Кремле.