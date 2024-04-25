МИД России вызвал временно поверенную в делах Латвии
МИД России вызвал временно поверенную в делах Латвии Даце Рутку
В МИД России была вызвана временно поверенная в делах Латвии Даце Рутка. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что автомобиль дипломата приехал к зданию внешнеполитического ведомства России.
Ранее МИД Латвии постановил выдворить из страны одного из российских дипломатов. По заявлению министерства, причиной такого решения стало его якобы «недопустимое и провокационное публичное выступление».
Позднее российский МИД пообещал ответ на высылку дипломата РФ из страны. «Ответим», — заявлял неназванный сотрудник пресс-службы внешнеполитического ведомства.