Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:50, 25 апреля 2024Из жизни

Наркодилер в розыске попался полиции из-за мертвого дельфина

В Сочи задержали мужчину, который ходил по улицам с мертвым дельфином

Житель российского города нашел на пляже тушу дельфина, забрал ее с собой и попался полиции. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Наркодилер из Московской области, чье имя не называют, нашел на одном из пляжей Сочи мертвого дельфина и решил забрать его с собой. Ходившего по улицам с необычной ношей мужчину заметили благодаря съемке с камеры видеонаблюдения. Запись, на которой он заносит в дом дельфина, разлетелась по соцсетям. На ролик обратили внимание сотрудники полиции. В итоге оказалось, что мужчина находится в федеральном розыске за сбыт наркотиков в особо крупном размере. Зачем он принес дельфина в свою квартиру, неизвестно.

Материалы по теме:
«Это безумно пугает» На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
«Это безумно пугает»На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
14 сентября 2019
«Сердце разрывается от боли за семьи» История дайвера, который сумел раскрыть тайну пропажи влюбленной пары
«Сердце разрывается от боли за семьи»История дайвера, который сумел раскрыть тайну пропажи влюбленной пары
11 февраля 2022

Позже его задержали в Адлере.

Ранее в США на берегу океана нашли дельфина с пулей в сердце. Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) США объявило награду за информацию о человеке, который выстрелил в дельфина-афалину.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      В зоне СВО задержали двух военных. Их подозревают в расправе над пятью людьми

      Водитель с уровнем алкоголя в крови вчетверо выше нормы добился отмены штрафа

      Песков обвинил США в подливании масла в огонь тайными поставками ракет Украине

      Россиянин впал в кому после неудачной поездки в горы

      Несколько латвийских изданий выступили против запрета рекламы на русском языке

      Москвич соединил лоджию с комнатой и поплатился

      В Херсонской области задержали сторонника запрещенного «Правого сектора»

      США признали прогресс Китая в развертывании разведывательных спутников

      В Запорожской области ВСУ обстреляли жилую многоэтажку

      Россиян предупредили о последствиях переедания шашлыка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше