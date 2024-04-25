Наркодилер в розыске попался полиции из-за мертвого дельфина

В Сочи задержали мужчину, который ходил по улицам с мертвым дельфином

Житель российского города нашел на пляже тушу дельфина, забрал ее с собой и попался полиции. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Наркодилер из Московской области, чье имя не называют, нашел на одном из пляжей Сочи мертвого дельфина и решил забрать его с собой. Ходившего по улицам с необычной ношей мужчину заметили благодаря съемке с камеры видеонаблюдения. Запись, на которой он заносит в дом дельфина, разлетелась по соцсетям. На ролик обратили внимание сотрудники полиции. В итоге оказалось, что мужчина находится в федеральном розыске за сбыт наркотиков в особо крупном размере. Зачем он принес дельфина в свою квартиру, неизвестно.

Позже его задержали в Адлере.

Ранее в США на берегу океана нашли дельфина с пулей в сердце. Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) США объявило награду за информацию о человеке, который выстрелил в дельфина-афалину.