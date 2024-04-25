Названа тема разговора на закрытой встрече Путина с бизнесменами

Шохин: на закрытой встрече Путина с бизнесом обсудили деприватизацию

На закрытой встрече президента России Владимира Путина с представителями бизнеса обсуждалась деприватизация. Об этом рассказал председатель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, передает РИА Новости.

По его словам, президент дал понять, что «в тех случаях, когда ошибки в приватизации связаны с неправильными решениями федеральных или региональных органов власти, нельзя применять жесткие санкции к тем, кто стал владельцем государственного или муниципального имущества».

Комментируя итоги встречи, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что и Путин, и представители бизнеса встречей остались довольны. По его словам, общение было продуктивным.