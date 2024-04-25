Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
23:34, 25 апреля 2024Экономика

Названа тема разговора на закрытой встрече Путина с бизнесменами

Шохин: на закрытой встрече Путина с бизнесом обсудили деприватизацию
Александр Шохин

Александр Шохин. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

На закрытой встрече президента России Владимира Путина с представителями бизнеса обсуждалась деприватизация. Об этом рассказал председатель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, передает РИА Новости.

По его словам, президент дал понять, что «в тех случаях, когда ошибки в приватизации связаны с неправильными решениями федеральных или региональных органов власти, нельзя применять жесткие санкции к тем, кто стал владельцем государственного или муниципального имущества».

Комментируя итоги встречи, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что и Путин, и представители бизнеса встречей остались довольны. По его словам, общение было продуктивным.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Кремль нашел «интересный аспект» в тайных поставках Украине американских ракет. В чем он заключается?

      Около российской границы начались военные учения НАТО

      Грандиозный секс-фестиваль отменили из-за угроз организаторам

      Российские тральщики провели корабли ТОФ через мины

      В Грузии назвали позорной макулатурой резолюцию Европарламента по стране

      В Дагестане задержаны еще десять энергетиков по делу о хищении 2,8 миллиарда

      В МАГАТЭ назвали непредсказуемой ситуацию на ЗАЭС

      Полицейские обнаружили убитых в Херсонской области в разных местах

      В ЕС решили одновременно запретить и разрешить одну продукцию из России

      Пушилин уволил замруководителя администрации главы ДНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше