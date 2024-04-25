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16:55, 25 апреля 2024Спорт

Осужденный в Нидерландах футболист «Спартака» задолжал в России

Shot: футболист «Спартака» Промес разыскивается приставами России из-за долгов

Фото: Stupnikov Alexander / FC "Spartak" / Globallookpress.com

Нидерландский нападающий московского «Спартака» Квинси Промес разыскивается судебными приставами России из-за долгов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, футболист является совладельцем фирмы «Посуда онлайн», задолженность которой составляет около 165 тысяч рублей. Кроме того, у Промеса имеется налоговая задолженность на сумму около 404 тысяч рублей.

29 февраля Промеса задержали на погранконтроле в аэропорту Дубая за то, что он попал в аварию и покинул место происшествия. Спустя две недели футболиста арестовали по запросу прокуратуры Нидерландов для возможной дальнейшей экстрадиции.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Летом 2023 года он получил на родине 18 месяцев тюрьмы за нападение на брата с ножом.

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      Анастасия Борисова
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