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12:20, 25 апреля 2024Мир

Посольство России направило ноту в МИД Турции из-за недопуска туристов на рейсы

Посольство России направило Турции ноту о транзите туристов в Латинскую Америку

Фото: Murad Sezer / Reuters

Посольство России направило в Министерство иностранных дел Турции ноту о транзите российских туристов в Латинскую Америку в связи с их недопуском на рейсы. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Посольство России в Турции отслеживает ситуацию, касающуюся российских туристов. Нота, направленная посольством в МИД Турции по этому поводу, по подтверждению турецкой стороны, внимательно изучается», — отметила Захарова.

Ранее генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов сообщил, что дипмиссия обратилась к внешнеполитическому ведомству Турции в связи с тем, что россиян массово перестали пускать в Латинскую Америку из Турции. Уточняется, что за последний месяц число подобных случаев достигло тысячи.

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      Елизавета Мытарева
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