Появились подробности о пытавшемся сделать МРТ пьяном российском медике

Руководителя пьяного медбрата из больницы в Каменск-Уральском наказали

Руководителя медработника больницы Каменск-Уральского, который будучи пьяным пытался сделать МРТ ребенку, наказали. Появившиеся подробности сообщил источник РИА Новости.

По его данным, сам медбрат, попавший на видео, утверждает, что был трезв, а свое состояние он объясняет тем, что только проснулся. Работник, как утверждает собеседник агентства, «был неплохим сотрудником».

Впоследствии мать мальчика, которая снимала видео, приходила к руководству больницы и написала письменный отказ от претензий. В день записи видео помощь десятилетнему мальчику оказал другой специалист, добавил источник.

О случившемся на Урале стало известно 24 апреля. В сети появилось видео, где запечатлены пьяные медики. В больнице факт случившегося подтвердили, добавив, что начали служебную проверку.

Впоследствии сообщалось, что мужчина на видео работал на должности рентгенлаборанта. В 2019 году он окончил свердловский медколледж и проработал в больнице больше четырех лет.