Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:07, 25 апреля 2024Россия

Россиянин бросил ботинок в жену и проломил череп дочери

Житель Волжского бросил ботинок в жену и проломил череп пятимесячной дочери

Фото: Juan Nino / Unsplash

Житель Волжского Волгоградской области бросил ботинок в жену и случайно проломил череп пятимесячной дочери. Об этом сообщил Telegram-канал «Сапа Юг».

По сведениям издания, 28-летний россиянин ссорился с супругой. Во время конфликта он метнул в сторону женщины ботинок, обувь угодила в малышку.

Пострадавшую девочку отвезли в детскую больницу, там у нее диагностировали перелом теменной части черепа и ушиб головного мозга. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

До этого сообщалось, что житель Камчатки избивал детей сожительницы, запрещал им спать в кровати и был осужден.

В апреле стало известно, что жительница Санкт-Петербурга избила десятилетнюю дочь ремнем до полусмерти.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались о судьбе начатых арестованным замглавы Минобороны стройках

      Песков анонсировал объемное выступление Путина

      Российская студентка родила в туалете и заколола младенца маникюрными ножницами

      Диетолог призвал отказаться от некоторых фруктов при похудении

      Российская структура UniCredit подала в суд на иностранное подразделение банка

      Российская стилистка предрекла трем предметам гардероба выход из моды летом

      Кремль пообещал добиться своего в ходе спецоперации

      Пришедшие попариться в сауну россияне отравились хлором

      Президент Польши предложил странам НАТО новую планку по обороне

      У известной российской актрисы нашли долги за ЖКУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше